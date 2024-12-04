Спектакль-легенда, символ самобытности и исторических традиций Большого театра, с Ильдаром Абдразаковым в заглавной партии. «Борис Годунов» в постановке Большого театра — сохраненный до наших дней образец «большого стиля» середины XX века. Обратившись к «народной музыкальной драме» Мусоргского (такое жанровое определение дал своему произведению композитор), создатели спектакля — дирижер Николай Голованов, режиссер Леонид Баратов, художник Федор Федоровский, балетмейстер Леонид Лавровский создали произведение эпического масштаба. Исторически достоверные декорации и костюмы, масштабно выстроенные массовые сцены, детальная психологическая проработка образов — все это делает спектакль уникальным памятником эпохи.