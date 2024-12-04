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Борис Годунов
Кино

Борис Годунов

Спектакль-легенда, символ самобытности и исторических традиций Большого театра, с Ильдаром Абдразаковым в заглавной партии. «Борис Годунов» в постановке Большого театра — сохраненный до наших дней образец «большого стиля» середины XX века. Обратившись к «народной музыкальной драме» Мусоргского (такое жанровое определение дал своему произведению композитор), создатели спектакля — дирижер Николай Голованов, режиссер Леонид Баратов, художник Федор Федоровский, балетмейстер Леонид Лавровский создали произведение эпического масштаба. Исторически достоверные декорации и костюмы, масштабно выстроенные массовые сцены, детальная психологическая проработка образов — все это делает спектакль уникальным памятником эпохи.

Режиссёр
Леонид Баратов, Игорь Ушаков, Валерий Гергиев
Актёры
Ильдар Абдразаков
Продолж.
260 мин.
Премьера
2024-12-04 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Опера, ТВ Драма

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