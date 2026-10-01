Большие гонки. Пегас-3

После победы в самом известном ралли Азии команда чемпионов вынуждена вновь вернуться в таблицу мирового первенства, став участниками международной гонки. Им предстоит изнуряющая подготовка и длинные, опасные трассы. Параллельно им придется раскрыть командный заговор и победить любой ценой, иначе они могут лишиться не только бизнеса, но и дома.