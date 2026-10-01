Большие гонки. Пегас-3

После победы в самом известном ралли Азии команда чемпионов вынуждена вновь вернуться в таблицу мирового первенства, став участниками международной гонки. Им предстоит изнуряющая подготовка и длинные, опасные трассы. Параллельно им придется раскрыть командный заговор и победить любой ценой, иначе они могут лишиться не только бизнеса, но и дома.
- Страна
- Китай
- Режиссёр
- Хань Хань
- Актёры
- Шэнь Тэн, Инь Чжэн, Джонни Хуан, Чжан Бэньюй, Ша И, Фань Чэнчэн, Сунь Ичжоу, Стивен Чжан, Ху Сяньсюй, Аариф Ли, Бай Юфань, Чжоу Чжэнцзе, Гао Хуаян, Вэй Сян, Дуань Ихун, Цзя Бин
- Продолж.
- 126 мин.
- Премьера
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4 ноября 2026 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Комедия, Спортивный фильм