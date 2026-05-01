«Больше, чем поэт». Ко дню рождения А.С. Пушкина

- Лауреат всероссийских и международных конкурсов Алексей Свиридов (баритон)
- Лауреат всероссийских и международных конкурсов Анна Ермакова (фортепиано)
- Ольга Дьяченко (скрипка)
- Лектор-музыковед Елена Пронюшкина
Музыкально-поэтическая программа «Больше, чем поэт» — это рассказ о личности великого русского литератора как о творческом гении, выдающемся уме эпохи и человеке. В прочтении Алексея Свиридова гармонично соединятся музыка и пушкинское слово, вдумчивая актерская игра и глубокое осмысление литературного материала.
Концерт пройдет на ступенях филармонии со стороны Нижнего парка. Вход свободный.
- Возраст
- 6+