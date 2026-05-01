«Больше, чем поэт». Ко дню рождения А.С. Пушкина

Лауреат всероссийских и международных конкурсов Алексей Свиридов (баритон)

Лауреат всероссийских и международных конкурсов Анна Ермакова (фортепиано)

Ольга Дьяченко (скрипка)

Лектор-музыковед Елена Пронюшкина

Музыкально-поэтическая программа «Больше, чем поэт» — это рассказ о личности великого русского литератора как о творческом гении, выдающемся уме эпохи и человеке. В прочтении Алексея Свиридова гармонично соединятся музыка и пушкинское слово, вдумчивая актерская игра и глубокое осмысление литературного материала.

Концерт пройдет на ступенях филармонии со стороны Нижнего парка. Вход свободный.