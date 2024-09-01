Больше, чем поэт. К 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина

Музыкально-поэтическая программа «Больше, чем поэт» создана к 225-летию со дня рождения А. Пушкина. Это рассказ о личности великого русского литератора как о творческом гении, выдающемся уме эпохи и человеке. Автор проекта — солист Рязанской филармонии, лауреат всероссийских и международных конкурсов Алексей Свиридов. В прочтении артиста гармонично соединятся музыка и пушкинское слово, вдумчивая актерская игра и глубокое осмысление литературного материала. Также в программе примут участие артисты Рязанской филармонии Татьяна Мозина (фортепиано), Ольга Дьяченко (скрипка), Елена Пронюшкина (лектор-музыковед).