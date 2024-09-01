Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 16
26°
Пнд, 16
27°
Втр, 17
26°
ЦБ USD 90.93 -0.18 14/09
ЦБ EUR 100.8 0.41 14/09
Нал. USD 90.01 / 91.00 16/09 08:55
Нал. EUR 100.00 / 101.00 16/09 08:55
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязанской области построят уникальный индустриально-складской компле...
На прошедшем в июне этого года Международном экономичес...
13 сентября 09:36
3 295
Рязанская студентка поделилась впечатлениями о работе в компании «Зеле...
Студентка Алина Журавлева решила остаться в компании «З...
12 сентября 16:19
2 446
В Рязанском театре драмы «Большие гастроли» начались с «Пиковой дамы»
В начале спектакля зрителей предупредили: «спектакль нр...
12 сентября 11:47
2 427
Опасный эксперимент. Можно ли съесть сосиски за 23 рубля?
Журналисты РЗН. инфо взялись на опасный эксперимент — к...
8 сентября 16:50
4 953
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Больше, чем поэт. К 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина
25 октября в 19:00
Концерты

Больше, чем поэт. К 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина

Зал камерной музыки Рязанской областной филармонии

Музыкально-поэтическая программа «Больше, чем поэт» создана к 225-летию со дня рождения А. Пушкина. Это рассказ о личности великого русского литератора как о творческом гении, выдающемся уме эпохи и человеке. Автор проекта — солист Рязанской филармонии, лауреат всероссийских и международных конкурсов Алексей Свиридов. В прочтении артиста гармонично соединятся музыка и пушкинское слово, вдумчивая актерская игра и глубокое осмысление литературного материала. Также в программе примут участие артисты Рязанской филармонии Татьяна Мозина (фортепиано), Ольга Дьяченко (скрипка), Елена Пронюшкина (лектор-музыковед).

Возраст
6+