Большая арка

«Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, «Люмьер» и «Сезар»: Клас Банг и Ксавье Долан в архитектурной драме о творческих амбициях и политических играх. 1983 год. Франсуа Миттеран объявляет международный архитектурный конкурс на право возведения ключевого проекта своего президентского срока — Большой арки в районе Дефанс, которая должна быть выстроена на одной оси с Лувром и Триумфальной аркой. Вопреки всем ожиданиям, победу одерживает датский архитектор Отто фон Шпрекельсен. За одну ночь жизнь 53-летнего мужчины, совершенно неизвестного до того во Франции, меняется: он приезжает в Париж, где ему предстоит возглавить этот масштабный проект. Архитектор полон решимости воплотить Большую арку в точности так, как он ее задумал, однако его идеи быстро вступают в противоречие с суровой реальностью, техническими ограничениями и превратностями политической игры.