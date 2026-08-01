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Большая арка

«Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, «Люмьер» и «Сезар»: Клас Банг и Ксавье Долан в архитектурной драме о творческих амбициях и политических играх. 1983 год. Франсуа Миттеран объявляет международный архитектурный конкурс на право возведения ключевого проекта своего президентского срока — Большой арки в районе Дефанс, которая должна быть выстроена на одной оси с Лувром и Триумфальной аркой. Вопреки всем ожиданиям, победу одерживает датский архитектор Отто фон Шпрекельсен. За одну ночь жизнь 53-летнего мужчины, совершенно неизвестного до того во Франции, меняется: он приезжает в Париж, где ему предстоит возглавить этот масштабный проект. Архитектор полон решимости воплотить Большую арку в точности так, как он ее задумал, однако его идеи быстро вступают в противоречие с суровой реальностью, техническими ограничениями и превратностями политической игры.

Страна
Франция, Дания
Режиссёр
Стефан Демустье
Актёры
Клас Банг, Сидсе Бабетт Кнудсен, Ксавье Долан, Сванн Арло, Виллибьерк Маллинг Аггер, Алессандро Брессанелло, Мишель Фо, Пьер-Франсуа Грюненвальд, Оливия Хан Рейхштейн, Томас Гарсия
Продолж.
106 мин.
Премьера
8 августа 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Байопик, Исторический фильм, Драма