Бой со зверем

После долгих лет вдали от октагона бывший чемпион MMA Гэбриел Стоун вынужден вернуться в большой спорт, чтобы отомстить за брата. Воссоединившись с тренером, который когда-то сделал его легендой, он решается на последний бой — жестокую схватку с действующим чемпионом, готовым на глазах у всего мира уничтожить Стоуна. Доведенный до предела, Гэбриел понимает: на кону стоит не только его жизнь, но и его наследие.
- Страна
- США
- Режиссёр
- Тайлер Аткинс
- Актёры
- Дэниел МакФерсон, Брен Фостер, Можеан Ария, Расселл Кроу, Люк Хемсворт, Мэтт Нейбл, Келли Гейл, Си Джей Блумфилд, Натан Филлипс, Джордж Берджесс, Элиза Матенгу
- Премьера
30 апреля 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Драма, Спортивный фильм