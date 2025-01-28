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Богемская рапсодия: Radio Queen с симфоническим оркестром
28 января 2025 в 19:00
Концерты

Богемская рапсодия: Radio Queen с симфоническим оркестром

МКЦ

Возвращение грандиозного симфонического шоу «Богемская рапсодия» от официального трибьют-шоу Radio Queen!

Бессмертные хиты, покорившие миллионы людей во всем мире, необычно и невероятно свежо прозвучат в исполнении рок-музыкантов и симфонического оркестра. Представьте, как знакомые гитарные рифы создают нужный настрой — вы чувствуете страсть и динамику музыки. К ним присоединяется вокал, который от оригинала отличить непросто, — так он хорош! Барабаны задают темп всему вокруг — от движения в танце, до сердечного ритма совпадающего с мелодией. Все вокруг будет двигаться вместе с песнями легендарных Queen. Энергия будет пульсировать по всему концертному залу, вы даже не заметите как начнёте подпевать. Вот что ждет вас на концерте Radio Queen!

В этот вечер вы сможете почувствовать то, что происходило со счастливчиками, которым уже повезло побывать на их концерте! И когда через некоторое время Вы вновь услышите о снова приближающемся концерте, размышлений о том, стоит ли идти у Вас не будет. Не верите? Приходите и убедитесь лично! «Изысканные симфонические аранжировки, виртуозные гитарные соло и, главное, чувственный, мощный вокал солиста словно переносят в другой мир — мир кино и играющих красок только что родившейся музыки!», — отзываются зрители о шоу «Богемская рапсодия».

Возраст
12+
Жанры
Рок