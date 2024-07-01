Богдан Лисевский — комик с оригинальной манерой подачи материала. Игра слов, неожиданные заходы и многоуровневые шутки с непредсказуемой развязкой стали частью своеобразного стиля Лисевского. Комедия наблюдений в трактовке Богдана выглядит как череда ярких образов и разнообразных тем, молниеносно сменяющих друг друга. Даже весьма обыденные жизненные ситуации Лисевский превращает в неординарные шутки. Стендап Богдана — это самобытный формат, транслирующий индивидуальный юмористический почерк комика.