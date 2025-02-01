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Богатырский поединок
22 февраля в 14:30
Праздники

Богатырский поединок

Марко Молл

22 февраля в рязанском ТРЦ «Марко Молл» соберутся самые сильные представители рязанских семей, чтобы в спортивном честном поединке показать свою силу и ловкость в состязании «Богатырский поединок».

В афише спортивного праздника:

Силовое шоу и выступление профессиональных спортсменов Федерации атлетический гимнастики региона, скачки на «конях», где особенно пригодится ловкость и умение держаться в седле. А за творческую часть праздника отвечает мастер-класс по созданию собственного богатырского меча.

В основной и зрелищной части поединков рязанские богатыри будут соревноваться в перетягивании каната, непростых эстафетах, измерят силу, пройдут необычный челлендж «Нащупай» и обязательно поучаствуют в творческом номере.

Всем участникам состязаний будут вручены памятные подарки. А лучшему спортивному семейному тандему достанется главный приз состязаний.

Группа поддержки на состязании приветствуется. Здесь можно не только поддержать своих богатырей, но и нескучно провести время всей семьей.

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