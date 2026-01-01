Блокадные судьбы

Анимационные новеллы, основанные на воспоминаниях и дневниках людей, переживших блокаду Ленинграда. Антология рассказывает о подвигах юных артистов, альпинистов, о беззаветной вере в новогоднее чудо, силе детского воображения, достоинстве, верности и чести, которые удалось сохранить жителям города, несмотря на трудные и полные вызовов дни блокадного Ленинграда.