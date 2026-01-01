Рязань
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
1 410
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
833
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 696
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
10 750
Кино

Блокадные судьбы

Анимационные новеллы, основанные на воспоминаниях и дневниках людей, переживших блокаду Ленинграда. Антология рассказывает о подвигах юных артистов, альпинистов, о беззаветной вере в новогоднее чудо, силе детского воображения, достоинстве, верности и чести, которые удалось сохранить жителям города, несмотря на трудные и полные вызовов дни блокадного Ленинграда.

Режиссёр
Константин Бирюков, Михаил Сафронов, Ирина Евтеева, Андрей Бахурин, Александра Агринская, Мария Дубровина, Василий Васильев
Актёры
Елизавета Боярская, Михаил Пореченков
Продолж.
79 мин.
Премьера
22 января 2026 в России
Возраст
12+
Жанры
Мультфильм, Исторический фильм, Драма, Война

