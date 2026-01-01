Блокадные судьбы

Анимационные новеллы, основанные на воспоминаниях и дневниках людей, переживших блокаду Ленинграда. Антология рассказывает о подвигах юных артистов, альпинистов, о беззаветной вере в новогоднее чудо, силе детского воображения, достоинстве, верности и чести, которые удалось сохранить жителям города, несмотря на трудные и полные вызовов дни блокадного Ленинграда.
- Режиссёр
- Константин Бирюков, Михаил Сафронов, Ирина Евтеева, Андрей Бахурин, Александра Агринская, Мария Дубровина, Василий Васильев
- Актёры
- Елизавета Боярская, Михаил Пореченков
- Продолж.
- 79 мин.
- Премьера
-
22 января 2026 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Мультфильм, Исторический фильм, Драма, Война