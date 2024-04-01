Благотворительный забег «Спорт во благо»

Приглашаем всех желающих 26 мая в Лесопарк!

10:00 -10:45 — регистрация, выдача стартовых номеров

11:00 — торжественное открытие

11:10 — разминка

11:15 — детский забег на 50 м

11:25 — корпоративная эстафета 4×300 м

11:40 — костюмированный забег 300 м

11:50 — детский забег на 300 м

12:00 — старт на дистанцию 1, 5 и 10 км

13:30 — награждение победителей

10:30 — 13.30 — развлекательная программа

Благотворительный пробег СПОРТ ВО БЛАГО — это большой семейно-спортивный праздник.

Самых маленьких — от 0 до 5 лет — приглашаем принять участие в забеге на 50 м. Эту символическую дистанцию можно преодолеть за ручку или даже на ручках у мамы-папы. Без регистрации! Без взноса! Без справки! Победителями считаются все участники! И каждый на финише получит подарок!

Для детей постарше — от 6 до 13 лет — соревновательная дистанция в 300 м. Все по взрослому — предварительная регистрация, взнос 250 р., медицинский допуск, стартовый номер, судейство, призы и медали победителям в двух возрастных категориях (6-9 и 10-13 лет).

Молодежь в возрасте 14-17 лет приглашаем на дистанции в 1 км и 5 км. Также все по взрослому — предварительная регистрация, взнос 1000 р., медицинский допуск, стартовый номер, судейство, призы и медали победителям.

1 км, 5 км или 10 км — такие дистанции могут выбрать участник старше 18 лет. Предварительная регистрация, взнос 1000 р., медицинский допуск, стартовый номер, судейство, призы и медали победителям в абсолютном зачете.

Для неспортивных, но креативных — костюмированный забег на 300 м. Регистрация, взнос 250 р., стартовый номер. Медицинский допуск не нужен! Оцениваться будет не скорость прохождения дистанции, а оригинальность костюма.

Компании-партнеры пробега поборются в корпоративной эстафете 4*300 м. Накал страстей в этом забеге нешуточный! Желающие видеть свою команду — обращайтесь непосредственно к организаторам.

Ну, а праздничное настроение всем участникам обеспечит развлекательная программа и добросердечная атмосфера пробега!

И самое главное — став участником благотворительного пробега СПОРТ ВО БЛАГО — вы оказываете помощь тем, кто в ней так нуждается. Все стартовые взносы будут направлены на работу Центра поддержки семей с детьми-инвалидами и инвалидами с детства.