Благотворительный забег «Спорт во благо»

Приглашаем всех желающих 26 мая в Лесопарк!
- 10:00 -10:45 — регистрация, выдача стартовых номеров
- 11:00 — торжественное открытие
- 11:10 — разминка
- 11:15 — детский забег на 50 м
- 11:25 — корпоративная эстафета 4×300 м
- 11:40 — костюмированный забег 300 м
- 11:50 — детский забег на 300 м
- 12:00 — старт на дистанцию 1, 5 и 10 км
- 13:30 — награждение победителей
- 10:30 — 13.30 — развлекательная программа
Благотворительный пробег СПОРТ ВО БЛАГО — это большой семейно-спортивный праздник.
Самых маленьких — от 0 до 5 лет — приглашаем принять участие в забеге на 50 м. Эту символическую дистанцию можно преодолеть за ручку или даже на ручках у мамы-папы. Без регистрации! Без взноса! Без справки! Победителями считаются все участники! И каждый на финише получит подарок!
Для детей постарше — от 6 до 13 лет — соревновательная дистанция в 300 м. Все по взрослому — предварительная регистрация, взнос 250 р., медицинский допуск, стартовый номер, судейство, призы и медали победителям в двух возрастных категориях (6-9 и 10-13 лет).
Молодежь в возрасте 14-17 лет приглашаем на дистанции в 1 км и 5 км. Также все по взрослому — предварительная регистрация, взнос 1000 р., медицинский допуск, стартовый номер, судейство, призы и медали победителям.
1 км, 5 км или 10 км — такие дистанции могут выбрать участник старше 18 лет. Предварительная регистрация, взнос 1000 р., медицинский допуск, стартовый номер, судейство, призы и медали победителям в абсолютном зачете.
Для неспортивных, но креативных — костюмированный забег на 300 м. Регистрация, взнос 250 р., стартовый номер. Медицинский допуск не нужен! Оцениваться будет не скорость прохождения дистанции, а оригинальность костюма.
Компании-партнеры пробега поборются в корпоративной эстафете 4*300 м. Накал страстей в этом забеге нешуточный! Желающие видеть свою команду — обращайтесь непосредственно к организаторам.
Ну, а праздничное настроение всем участникам обеспечит развлекательная программа и добросердечная атмосфера пробега!
И самое главное — став участником благотворительного пробега СПОРТ ВО БЛАГО — вы оказываете помощь тем, кто в ней так нуждается. Все стартовые взносы будут направлены на работу Центра поддержки семей с детьми-инвалидами и инвалидами с детства.
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