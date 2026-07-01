2 АВГУСТА В 18:00 В ДС «ОЛИМПИЙСКИЙ» СОСТОИТСЯ БИТВА ЗА РЯЗАНЬ — 2026!
Международное противостояние «БИТВА ЗА РЯЗАНЬ» на призы Губернатора Рязанской области по ММА — 9 поединков по смешанным единоборствам, в которых спортсмены Рязанской области встретятся с сильнейшими зарубежными бойцами.
Гостей мероприятия ждут:
- Тематические интерактивные площадки, с конкурсами и призами, где каждый сможет проверить свою свою силу, выносливость и ловкость.
- 9 поединков по ММА, где вы сможете насладиться красочными боями и искренне поддержать наших соотечественников.
- Исполнение живой музыки от участницы программы Голос. Дети Виктории Захаровой и кавер группы «ХУЛИГАНЫ» г. Москва.
- Возраст
- 12+