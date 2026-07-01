2 АВГУСТА В 18:00 В ДС «ОЛИМПИЙСКИЙ» СОСТОИТСЯ БИТВА ЗА РЯЗАНЬ — 2026!

Международное противостояние «БИТВА ЗА РЯЗАНЬ» на призы Губернатора Рязанской области по ММА — 9 поединков по смешанным единоборствам, в которых спортсмены Рязанской области встретятся с сильнейшими зарубежными бойцами.

Гостей мероприятия ждут: