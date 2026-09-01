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Битва моторов

Это история о людях, которые решили сделать невозможное — создать первый российский серийный автомобиль. В 1908 году автолюбитель Андрей Нагель находит поддержку у инженера Дмитрия Бондарева. Вместе они собирают команду единомышленников и приступают к разработке автомобиля «Руссо-Балт». Когда проект оказывается под угрозой, Нагель принимает рискованное решение — доказать жизнеспособность их машины в легендарном ралли Монте-Карло. Это шаг, который может поставить крест на проекте «Руссо-Балт»…

Страна
Россия
Режиссёр
Илья Маланин
Актёры
Иван Янковский, Юрий Борисов, Паулина Андреева, Алексей Гуськов, Дарья Муреева, Ехезкель Лазаров, Сергей Волков, Василий Дахненко, Алексей Розин, Игорь Грабузов, Антон Рогачев, Константин Каримов, Алиса Каримова, Антон Бабичев, Екатерина Тарасова, Борис Хасанов, Виталий Икрамов, Сергей Шоколов
Премьера
8 октября 2026 в России
Возраст
12+
Жанры
Драма, Спортивный фильм

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