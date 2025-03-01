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Битва дуэтов
11 апреля в 18:00
Концерты

Битва дуэтов

Кафе «Фонтан»

Любительское объединение «Творческая мастерская» представляет новый проект-встречу.

Объединение возглавляет Синицына Любовь Ильинична. Его посещают любители музыки и поэзии среднего и старшего поколения. Знакомятся с творчеством известных поэтов и писателей, проводят литературно-музыкальные вечера в библиотеках, школах, на базе Муниципального культурного центра, являются постоянными участниками городских мероприятий.

Вниманию зрителей будет представлена музыкальная встреча вокальных дуэтов. 6 пар представят свое творчество, исполнив медленную лирическую песню и композицию в быстром темпе. Выступления будет оценивать компетентное жюри, состоящее из известных музыкантов города.

Победители будут выбраны в номинациях «Лучший дуэт», «Лучший номер», «Лучшая группа поддержки».

Мероприятие призвано способствовать формированию культурной среды города, организации интересному досугу жителей, развитию музыкального вкуса.

Возраст
12+