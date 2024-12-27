БИРТМАН Новогодний концерт

Каждый концерт «БИРТМАН» — это незабываемый праздник, ведь именно эти ребята заставили танцевать Василия Уткинаи удостоились проклятия самого Юрия Лозы.

Тексты песен коллектива мгновенно разлетаются на цитаты и оказываются в ротации ведущих радиостанций.

«БИРТМАН» покорил самую широкую аудиторию — на концерте можно увидеть — студентов-модников, фотомоделей, футбольных фанатов, суровых мужчин в пиджаках и даже главного мушкетера всея Руси — Михаила Боярского.

«БИРТМАН» — это когда ты в зале поешь хором все песни, а твой батя ушел в слэм…