Безумный день в Комеди Франсез

«Комеди Франсез» ставит «Макбета». Что может пойти не так? Да буквально все. День премьеры превращается в череду катастроф, но начинающему режиссеру Нине и исполнителям главных ролей во что бы то ни стало нужно сыграть спектакль, ведь от его успеха зависит будущее театра.