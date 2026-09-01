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Безумный день в Комеди Франсез
Кино

Безумный день в Комеди Франсез

«Комеди Франсез» ставит «Макбета». Что может пойти не так? Да буквально все. День премьеры превращается в череду катастроф, но начинающему режиссеру Нине и исполнителям главных ролей во что бы то ни стало нужно сыграть спектакль, ведь от его успеха зависит будущее театра.

Страна
Франция
Режиссёр
Мартен Дарондо, Бертран Юскла
Актёры
Полин Клеман, Лоран Стокер, Жюльен Фризон, Аделина д'Эрми, Даниель Лебрен, Сефа Йебоа, Кристиан Эк, Серж Багдасарян, Сефора Понди, Флоранс Виала, Гийом Галльенн, Бенжамен Лаверн
Продолж.
75 мин.
Премьера
29 октября 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Комедия

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