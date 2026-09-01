Безумный день в Комеди Франсез

«Комеди Франсез» ставит «Макбета». Что может пойти не так? Да буквально все. День премьеры превращается в череду катастроф, но начинающему режиссеру Нине и исполнителям главных ролей во что бы то ни стало нужно сыграть спектакль, ведь от его успеха зависит будущее театра.
- Страна
- Франция
- Режиссёр
- Мартен Дарондо, Бертран Юскла
- Актёры
- Полин Клеман, Лоран Стокер, Жюльен Фризон, Аделина д'Эрми, Даниель Лебрен, Сефа Йебоа, Кристиан Эк, Серж Багдасарян, Сефора Понди, Флоранс Виала, Гийом Галльенн, Бенжамен Лаверн
- Продолж.
- 75 мин.
- Премьера
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29 октября 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Комедия