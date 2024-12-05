Безмолвное братство

Фильм основан на реальной шокирующей истории, потрясшей всю Америку. Агент ФБР начинает расследование взрывов, ограблений и жестоких убийств. Вскоре ему становится очевидно, что за этой цепью преступлений стоит хорошо организованная группа, возглавляемая безжалостным лидером, который намерен объявить войну правительству США.
- Режиссёр
- Джастин Курцел
- Актёры
- Николас Холт, Джуд Лоу, Тай Шеридан, Джурни Смоллетт, Элисон Оливер, Одесса Янг, Марк Марон, Джордж Чертов, Себастьян Пиготт, Брэдли Страйкер, Виктор Слезак, Морган Холмстром, Филлип Форест Левицки, Филип Грейнджер
- Продолж.
- 114 мин.
- Премьера
-
2024-12-05 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Драма, Криминал