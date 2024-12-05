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Безмолвное братство

Фильм основан на реальной шокирующей истории, потрясшей всю Америку. Агент ФБР начинает расследование взрывов, ограблений и жестоких убийств. Вскоре ему становится очевидно, что за этой цепью преступлений стоит хорошо организованная группа, возглавляемая безжалостным лидером, который намерен объявить войну правительству США.

Режиссёр
Джастин Курцел
Актёры
Николас Холт, Джуд Лоу, Тай Шеридан, Джурни Смоллетт, Элисон Оливер, Одесса Янг, Марк Марон, Джордж Чертов, Себастьян Пиготт, Брэдли Страйкер, Виктор Слезак, Морган Холмстром, Филлип Форест Левицки, Филип Грейнджер
Продолж.
114 мин.
Премьера
2024-12-05 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Драма, Криминал

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