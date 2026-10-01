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Безликие. Кошмар джунглей

Они хотели снять крутой материал, но стали частью легенды о проклятом лесе. Команда популярных блогеров, исследующих паранормальные места, находит в джунглях обитель древнего зла — ритуальную поляну с масками, похожими на человеческие лица. Единственное, что отделяет их от неминуемой гибели, — это Хелен. Девушка-медиум, которая слышит тех, кто уже погиб.

Страна
Камбоджа
Режиссёр
Иеремия Кипп
Актёры
Райан Бертрош, Кей Дэлин, Холли Джонсон, Хоэм Лик, Георгий Липко, Роджер Ли, Белла Мраз, Эснуаль Майлайн, Джеймс Престон, Туч Синат
Продолж.
92 мин.
Премьера
12 ноября 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Ужасы

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