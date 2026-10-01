Безликие. Кошмар джунглей

Они хотели снять крутой материал, но стали частью легенды о проклятом лесе. Команда популярных блогеров, исследующих паранормальные места, находит в джунглях обитель древнего зла — ритуальную поляну с масками, похожими на человеческие лица. Единственное, что отделяет их от неминуемой гибели, — это Хелен. Девушка-медиум, которая слышит тех, кто уже погиб.