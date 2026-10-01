Безликие. Кошмар джунглей

Они хотели снять крутой материал, но стали частью легенды о проклятом лесе. Команда популярных блогеров, исследующих паранормальные места, находит в джунглях обитель древнего зла — ритуальную поляну с масками, похожими на человеческие лица. Единственное, что отделяет их от неминуемой гибели, — это Хелен. Девушка-медиум, которая слышит тех, кто уже погиб.
- Страна
- Камбоджа
- Режиссёр
- Иеремия Кипп
- Актёры
- Райан Бертрош, Кей Дэлин, Холли Джонсон, Хоэм Лик, Георгий Липко, Роджер Ли, Белла Мраз, Эснуаль Майлайн, Джеймс Престон, Туч Синат
- Продолж.
- 92 мин.
- Премьера
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12 ноября 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Ужасы