Без правил

Неудачливый профессиональный боксер без карьерных перспектив внезапно встречает старого друга с криминальным прошлым, который втягивает его в мир подпольных боев с огромными гонорарами. Перспектива легких денег очень быстро оборачивается тяжелыми последствиями и ставит нашего героя перед сложным жизненным выбором.