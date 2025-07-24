Без правил

Неудачливый профессиональный боксер без карьерных перспектив внезапно встречает старого друга с криминальным прошлым, который втягивает его в мир подпольных боев с огромными гонорарами. Перспектива легких денег очень быстро оборачивается тяжелыми последствиями и ставит нашего героя перед сложным жизненным выбором.
- Режиссёр
- Бьорн Франклин, Джонни Маркетта
- Актёры
- Шайя ЛаБаф, Тоби Кеббелл, Майкл Соча, Джеймс Космо, Элейн Кэссиди, Барри Уорд, Айша Харт, Нелл Хадсон, Мишель Боннар, Шон Пол Макграт, Кила Лорд Кэссиди
- Продолж.
- 101 мин.
- Премьера
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2025-07-24 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Драма, Криминал