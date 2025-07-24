Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 23
25°
Чтв, 24
24°
Птн, 25
28°
ЦБ USD 78.45 0.36 24/07
ЦБ EUR 91.79 0.01 24/07
Нал. USD 79.50 / 79.00 23/07 18:25
Нал. EUR 92.60 / 92.70 23/07 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
Вчера 15:08
669
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
4 434
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
19 296
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
12 184
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Без правил

Неудачливый профессиональный боксер без карьерных перспектив внезапно встречает старого друга с криминальным прошлым, который втягивает его в мир подпольных боев с огромными гонорарами. Перспектива легких денег очень быстро оборачивается тяжелыми последствиями и ставит нашего героя перед сложным жизненным выбором.

Режиссёр
Бьорн Франклин, Джонни Маркетта
Актёры
Шайя ЛаБаф, Тоби Кеббелл, Майкл Соча, Джеймс Космо, Элейн Кэссиди, Барри Уорд, Айша Харт, Нелл Хадсон, Мишель Боннар, Шон Пол Макграт, Кила Лорд Кэссиди
Продолж.
101 мин.
Премьера
2025-07-24 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Драма, Криминал

Еще в кино

Кино
Три богатыря. Ни дня без подвига-2
Кино
На деревню дедушке
Кино
Девочка, покорившая время
Кино
Питер FM
Кино
Письма о любви
Кино
Банда аутсайдеров
Кино
Дом в огне
Кино
Материалистка
Кино
Не одна дома-2
Кино
Плагиатор
Кино
Синистер. Семейное проклятие
Кино
Пила Х