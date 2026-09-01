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Без оглядки

После нелепого происшествия соседки Соня и Женя уверены, что случайно убили человека, и в панике пускаются в бега — без денег, плана и навыков вождения. Но чем дальше они уезжают, тем быстрее понимают, что от своей жизни они сбежали бы и без всякого «убийства».

Страна
Россия
Режиссёр
Наталия Кончаловская
Актёры
Анна Пересильд, Дарья Алыпова, Олег Савостюк, Алексей Розин, Илья Коробко, Сабина Ахмедова, Павел Ворожцов, Всеволод Макаров, Екатерина Строгова, Олег Рязанцев, Игорь Филимоненко, Глеб Куст
Продолж.
81 мин.
Премьера
1 октября 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма-комедия

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