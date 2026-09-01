Без оглядки

После нелепого происшествия соседки Соня и Женя уверены, что случайно убили человека, и в панике пускаются в бега — без денег, плана и навыков вождения. Но чем дальше они уезжают, тем быстрее понимают, что от своей жизни они сбежали бы и без всякого «убийства».
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Наталия Кончаловская
- Актёры
- Анна Пересильд, Дарья Алыпова, Олег Савостюк, Алексей Розин, Илья Коробко, Сабина Ахмедова, Павел Ворожцов, Всеволод Макаров, Екатерина Строгова, Олег Рязанцев, Игорь Филимоненко, Глеб Куст
- Продолж.
- 81 мин.
- Премьера
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1 октября 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма-комедия