Впервые выражение «бешеные деньги» встречается у Островского в пьесе «Праздничный сон — до обеда» в 1857 году, а через 13 лет появляется пьеса «Бешеные деньги», где деньги бешеные (шальные, коих сами не наживали) сталкиваются с деньгами умными (нажитыми трудом).

Красавица Лидия Чебоксарова, узнав, что её отец разорён, готова выйти замуж за любого, у кого есть деньги, капитал, а тут и подвернулся влюбленный провинциал Савва Васильков, по слухам — владелец огромных приисков. Но согласится ли новоиспеченный муж тратить деньги на прихоти жены? Или брак — это расчет и сделка, которую совершают светская львица и предприниматель?

Героиня «Бешеных денег», пожалуй, существенно отличается от других бедных невест, представленных в произведениях великого драматурга: Лидия не будет страдать, если её назовут вещью, главное — продать себя подороже. Но и новоиспеченный муж ни на минуту не забывает считать деньги и повторять, что «из бюджета не выйдет». Для спутницы жизни обладателем «умных» денег Васильковым разработана целая стратегия: ему нужна не просто красивая жена, а презентабельная супруга, которая составит положительный имидж в глазах влиятельных особ. В семье молодоженов разыгрывается сюжет «укрощения строптивой» с финансовым уклоном.