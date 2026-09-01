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Беседка. Песни вашего двора
7 ноября в 14:00
Концерты

Беседка. Песни вашего двора

Рязанский дворец молодежи

7 ноября 2026 года во Дворце молодёжи состоится очередной, уже двадцать третий проект «Беседка. Песни нашего двора». Этот фестиваль долгие годы старается объединить разные возрастные категории рязанцев через песни и мелодии, которые все поколения исполняли в подростковые и юношеские годы.

На «Беседке» на сцену выходят известные джазовые и поп‑исполнители, ансамбли народной песни, рок‑ и поп‑группы, сольные вокалисты, актёры, барды — словом, представители всех направлений и жанров. Вместе с ними в программе принимают участие самодеятельные певцы, для которых «Беседка» зачастую становится дебютным выступлением.

За это время было исполнено более 500 песен. В разные годы в рамках фестиваля были представлены «спецпроекты»: «Бременские музыканты», «Бумбараш», «Русский рок», «Песни Л. Утёсова», «Песни А. Миронова», «Мультфильмы СССР», «Песни советских ресторанов»…

На фестивале все песни исполняются только «вживую». Сегодня основной аккомпанирующий состав — это состоявшиеся известные профессиональные джазовые и рок‑музыканты: Д. Медин (барабаны), И. Ципорков (саксофоны, флейты, баян, вокал), М. Григорьев (клавишные), С. Байков (гитара, вокал), В. Голованов (бас). В отделении «Акустика» к составу традиционно присоединяется барабанщик и перкуссионист В. Сергеев. Кроме них в проекте выступают сессионные музыканты. Репертуарный диапазон исполняемого материала, как всегда, будет чрезвычайно широк: романтические, военные, фабричные, хулиганские, жалобные, пионерские песни, баллады и, конечно, ставшие «русскими народными» песни зарубежных исполнителей.

Следующее известие понравится давним поклонникам «Беседки»: ожидается, что после долгих и недолгих перерывов в этом году на сцену вернутся Виталий «Кот» Кораблев, Дмитрий «Миц» Ельков, И. Маркин, Д. Шеховцов, В. Устинов, С. Прошин и другие исполнители из прошлых лет.

И напоследок — два девиза «Беседки», под которыми она существует.

Первый: «Песни всех времён и нашего народа». А второй: «Приходите, споёмся!»

Возраст
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