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Бес попутал

У Ивана есть все, что нужно эгоисту: хорошая работа, доверчивая девушка, любовница и планы на будущее. Но после аварии он оказывается в руках хитрого Беса, который предлагает сделку: Иван не попадет в ад, если отправит на тот свет невинную девушку по имени Аня. Однако знакомство с ней меняет его жизнь, и Иван осознает, что принять решение не так просто. Сможет ли внезапная любовь победить Беса-искусителя?

Режиссёр
Дмитрий Фикс
Актёры
Иван Злобин, Софья Присс, Павел Деревянко, Полина Шенаева, Алексей Авдеев, Вера Журавлева, Юлия Зыбцева, Игорь Серебряный, Екатерина Зеленцова, Алина Колесникова, Мария Столярова, Денис Ясик
Продолж.
83 мин.
Премьера
2025-05-08 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фэнтези, Комедия

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