Действие фильма происходит во время Великой Отечественной войны. В центре событий — смертельный поединок между чудом выжившим русским танкистом и дьявольским порождением войны — танком-призраком «Белый тигр».
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Карен Шахназаров
- Актёры
- Виталий Кищенко, Алексей Вертков, Валерий Гришко, Дмитрий Быковский-Ромашов, Владимир Ильин, Александр Вахов, Герасим Архипов, Виталий Дорджиев, Мария Шашлова, Карл Кранцковски, Клаус Грюнберг, Кристиан Редль, Артем Алексеев, Вилмар Бири
- Продолж.
- 104 мин.
- Премьера
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2012-05-03 00:00:00 в России
- Возраст
- 14+
- Жанры
- Драма, Война