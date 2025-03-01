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Белый тигр

Действие фильма происходит во время Великой Отечественной войны. В центре событий — смертельный поединок между чудом выжившим русским танкистом и дьявольским порождением войны — танком-призраком «Белый тигр».

Страна
Россия
Режиссёр
Карен Шахназаров
Актёры
Виталий Кищенко, Алексей Вертков, Валерий Гришко, Дмитрий Быковский-Ромашов, Владимир Ильин, Александр Вахов, Герасим Архипов, Виталий Дорджиев, Мария Шашлова, Карл Кранцковски, Клаус Грюнберг, Кристиан Редль, Артем Алексеев, Вилмар Бири
Продолж.
104 мин.
Премьера
2012-05-03 00:00:00 в России
Возраст
14+
Жанры
Драма, Война

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