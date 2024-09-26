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Беляковы в отпуске

Обычная семья Беляковых из города Таганрога приезжает на отдых в Турцию и попадает в затруднительную ситуацию: по ошибке главы семейства Сергея Белякова номера отеля оказались оплаченными на следующий год, а денег на обратную дорогу нет. Но беда не приходит одна. В отеле Беляковы встречают обеспеченную семью Дубравиных, которым они смертельно завидуют со школьных лет, и во всем пытаются с ними конкурировать. Беляковы не могут признаться в своем провале «заклятым друзьям» и идут ва-банк: начинают изображать из себя представителей элиты, закапываясь в своем вранье все глубже. А разоблачение — все ближе. Ведь Беляковы живут в отеле нелегально, ночуют, где придется. И по их следам уже идет главный менеджер отеля, непримиримый борец с русскими нарушителями по имени Али. В такой напряженной ситуации конфликты между Беляковыми неизбежно развиваются до критической точки. Но, возможно, это именно то приключение, которое Беляковым необходимо пережить, чтобы разрешить эти конфликты раз и навсегда.

Режиссёр
Александр Назаров
Актёры
Сергей Светлаков, Светлана Листова, Александр Новиков, Мария Горбань, Андрей Мерзликин, Маргарита Галич, Алексей Фалько, Аюб Цингиев, Рухин Магеррамов, Владислав Демченко, Ольга Лапеха, Анастасия Сомова, Руслан Рзаев
Премьера
2024-09-26 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Комедия

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