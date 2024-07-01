Спектакль театра «Корона русского балета» — романтическая история о том, что у каждого из нас есть свой ангел-хранитель, который дарит нам веру в себя и надежду на прекрасное будущее.
«…Ее глаза были голубыми, как озера, губы — алыми, как лепестки роз, лицо — белым, как чистый снег. И за это ее называли Белоснежкой…» — эта чудесная история о прекрасной девушке живет уже более двух веков. Рожденная в немецком фольклоре, она стала достоянием всего человечества благодаря великим сказочникам, братьям Гримм. Балет в постановке Анатолия Емельянова подарит юным зрителям встречу с любимыми сказочными героями, которые, оказывается, умеют общаться без слов и виртуозно танцевать. Зная сюжет сказки, разыгрываемой на сцене, дети без труда учатся понимать выразительный язык тела танцоров, а яркие костюмы и мастерская хореография превращают посещение этого удивительного балетного спектакля в незабываемое событие.
Премьера балета «Белоснежка и семь гномов» на музыку Богдана Павловского в 2013 году с большим успехом прошла в Барселоне. В спектакле используется музыкальная фонограмма.
- Режиссёр
- Анатолий Емельянов
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Балет