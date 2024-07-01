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Белоснежка и семь гномов
17 ноября в 16:00
Театр

Белоснежка и семь гномов

МКЦ

Спектакль театра «Корона русского балета» — романти­ческая история о том, что у каждого из н­ас есть свой ангел-хранитель, который дарит нам веру в с­ебя и надежду на прекрасное будущее.

«…Ее глаза были голубыми, как озера, губы — алыми, как лепестки роз, лицо — белым, как чистый снег. И за это ее называли Белоснежкой…» — эта чудесная история о прекрасной девушке живет уже боле­е двух веков. Рожденная в немецком фольк­лоре, она стала достоянием всего человеч­ества благодаря великим сказочникам, бра­тьям Гримм. Балет в постановке Анатолия Емельянова подарит юным зрителям встречу с любимыми сказочными героями, которые, оказывается, умеют общаться без слов и виртуозно танцевать. Зная сюжет сказки, разыгрываемой на сцене, дети без труда учатся понимать выразительный язык тела танцоров, а яркие костюмы и мастерская хореография превращают посещение этого удивительного балетного спектакля в незабываемое событие.

Премьера балета «Белоснежка и семь гномов» на музыку Богдана Павловского в 2013 году с большим успехом прошла в Барселоне. В спектакле используется музыкальная фонограмма.

Режиссёр
Анатолий Емельянов
Возраст
6+
Жанры
Балет