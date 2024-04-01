25 мая в 17.00 на сцене филармонии выступит коллектив Белгородской государственной филармонии ансамбль песни и танца «Белогорье».
Артисты представят программу «Белгородские карагоды» — венок из русских народных песен, частушек, авторских композиций белгородских композиторов, юмористических сценок, хореографических номеров и танцев с элементами акробатики.
Гастрольный тур коллектива проходит в рамках федерального проекта «Мы — Россия», реализуемого ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
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