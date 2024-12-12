Белл-Лейк. Озеро демонов

Группа студентов приезжает в кемпинг «Белл-Лейк», чтобы снять документалку на основе местной легенды о таинственном Хэнке — убийце с топором, который приходит за своей жертвой после того, как она позвонит в колокол. Решив проверить легенду, ребята звонят в колокол — и, естественно, появляется Хэнк со своим топором. Но Хэнк охотится вовсе не на беззащитных студентов, а преследует то, что охотится на них.
- Режиссёр
- Колтон Трэн
- Актёры
- Рэнди Кутюр, Кэтлин Кенни, Рид Миллер, Майк Мэннинг, Кэти Маркс, Бонни Ааронс, Чез Боно, Капри-Антуан Вайанкур, Дэниел Дасент, Алексис Б.Сантьяго, Кали Марш
- Продолж.
- 92 мин.
- Премьера
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2024-12-12 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Фильм ужасов