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Белая лента

Деревня в протестантской Северной Германии. 1913-1914 годы. Канун Первой мировой войны. История о детях и подростках церковного хора, поддерживаемого деревенским школьным учителем и их семьями: бароном, управляющим, пастором, доктором, акушеркой, землевладельцами. Происшедший загадочный несчастный случай постепенно принимает характер карательного ритуала. Кто стоит за всем этим?

Страна
Австрия, Франция, Германия, Италия
Режиссёр
Михаэль Ханеке
Актёры
Сюзанна Лотар, Ульрих Тукур, Бургхарт Клаусснер, Йозеф Бирбихлер, Мариза Гровальдт, Янина Фауц, Михаэль Кранц, Леони Бенеш, Райнер Бок, Кристиан Фридель, Тибо Серье, Леонард Проксауф, Штеффи Кюнерт
Продолж.
143 мин.
Премьера
2010-03-04 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мистика, Драма, Война

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