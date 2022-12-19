Белая лента

Деревня в протестантской Северной Германии. 1913-1914 годы. Канун Первой мировой войны. История о детях и подростках церковного хора, поддерживаемого деревенским школьным учителем и их семьями: бароном, управляющим, пастором, доктором, акушеркой, землевладельцами. Происшедший загадочный несчастный случай постепенно принимает характер карательного ритуала. Кто стоит за всем этим?