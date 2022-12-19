Белая лента

Деревня в протестантской Северной Германии. 1913-1914 годы. Канун Первой мировой войны. История о детях и подростках церковного хора, поддерживаемого деревенским школьным учителем и их семьями: бароном, управляющим, пастором, доктором, акушеркой, землевладельцами. Происшедший загадочный несчастный случай постепенно принимает характер карательного ритуала. Кто стоит за всем этим?
- Страна
- Австрия, Франция, Германия, Италия
- Режиссёр
- Михаэль Ханеке
- Актёры
- Сюзанна Лотар, Ульрих Тукур, Бургхарт Клаусснер, Йозеф Бирбихлер, Мариза Гровальдт, Янина Фауц, Михаэль Кранц, Леони Бенеш, Райнер Бок, Кристиан Фридель, Тибо Серье, Леонард Проксауф, Штеффи Кюнерт
- Продолж.
- 143 мин.
- Премьера
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2010-03-04 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Драма, Война