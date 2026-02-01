В 2026 году Шоу трех роялей «Bel Suono», отмечает своё 15-летие грандиозным юбилейным туром!!!

За эти годы «Bel Suono» создали уникальный жанр на стыке академических традиций, современных технологий и сценического шоу. Их интерпретации классики поражают свежестью и глубиной, а виртуозность исполнения сочетает профессионализм с эмоциональной мощью и тонким вкусом.

Юбилейная программа объединит всё лучшее, с чего начиналась история «Bel Suono», и представит новые музыкальные произведения — от авторской музыки солистов, переработок шедевров классики, саундтреков мирового и советского кинематографа, неожиданных интерпретаций мировой поп- и рок-классики.

«Bel Suono» — это классика, говорящая на языке XXI века.

Также к юбилейному туру приурочен выход нового студийного Альбома коллектива. Седьмого по счету.