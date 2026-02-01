Беда от нежного сердца

Премьера спектакля, поставленного по мотивам одноимённой пьесы Владимира Соллогуба. Спектакль представят артисты Народного коллектива Рязанской области — молодёжного театра «Нюанс» ДК «Приокский» (художественный руководитель — Иван Черно‑Иваненко).

Что делать молодому человеку, который за вечер очаровался сразу тремя девушками? С этого и начинается водевиль: влюбчивый Сашенька мечется от одной претендентки к другой, а матери девушек и их дочери строят козни за спиной жениха, стремясь заполучить его состояние.

Чем закончится эта увлекательная история, полная юмора и забавных ситуаций, вы узнаете на представлении!