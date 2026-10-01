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Баянист-виртуоз Андрей Кириенко. Сольный концерт
8 ноября в 17:00
Концерты

Баянист-виртуоз Андрей Кириенко. Сольный концерт

МКЦ

Талантливый музыкант и композитор, баянист-виртуоз Андрей Кириенко в совершенстве владеет баяном, кнопочным аккордеоном и редким духовым музыкальным инструментом — аккординой. Автор и исполнитель. Популяризатор русских народных инструментов. И один из лучших баянистов России! В репертуаре: авторские инструментальные композиции, уникальные аранжировки на российские и мировые хиты, новые душевные песни и самые неожиданные импровизации. В музыкальной среде Андрея называют «Чемпион по баяну без правил» — за высококлассное мастерство исполнения, талант к импровизации, сочетание различных жанров и умение ломать стереотипы о баяне как инструменте. Победитель супер-финала Всероссийского фестиваля «Душа баяна» 2024 в номинации «Инструменталист-эстрада», лауреат фестивалей «Время выбрало нас — баллады СВО» и «Беломорские звёзды». Участник музыкальных телевизионных шоу «Привет, Андрей», «Песни от всей души», «Главная сцена». Резидент студии звукозаписи Надежды Бабкиной. В прошлом музыкант группы «Губерния» Алексея Петрухина, «Ярилов Зной», «Охота», Лены Василек и легендарного эстрадного ансамбля «Северное сияние» Беломорской военно-морской базы. Песни Андрея записаны в соавторстве в известными поэтами-песенниками: Станиславом Лисейчевым, Михаилом Андреевым и Натальей Анфаловой. Андрей Кириенко родился и вырос в Архангельской области. Высшее музыкальное образование получил в Рязани. К 30 годам смог покорить столицу и сейчас является любимцем публики во всех уголках России. Он никого не оставит равнодушным и поразит своим профессиональным исполнением даже самого искушённого ценителя музыки!

Возраст
6+
Жанры
Эстрада