Барды и куклы. Концерт в честь Дня кукольника

Приглашаем на яркий, музыкальный и оптимистичный концерт-спектакль в честь Международного дня кукольника!

В это воскресенье куклы, артисты и барды объединятся вместе, чтобы подарить вам хорошее настроение, удивить и отвлечь от серых будней.

Вы услышите авторские (и не только) песни в исполнении двух известных рязанских музыкантов — Алексея Фошина и Валерия Скиданова.

А поскольку Валерий также актер и режиссер Рязанского театра кукол, то на сцену он пригласит своих коллег по цеху. Ну и сам тоже покажет пару номеров!

Между куклами и музыкантами будет общение, импровизация, и кто кого перепоет и переиграет, кто сорвет больше аплодисментов, пока остается тайной!