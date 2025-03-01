Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 21
Сбт, 22
Вск, 23
ЦБ USD 84.64 0.24 22/03
ЦБ EUR 91.43 -1.03 22/03
Нал. USD 87.05 / 86.60 21/03 18:25
Нал. EUR 94.20 / 95.48 21/03 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Храм или сквер» по-рязански. Жители Приокского высказались о строител...
Если взглянуть на карту города, можно заметить, что в р...
10 часов назад
1 118
Как рязанские бомжи переживают зиму и кто им помогает
Журналист РЗН. Инфо пообщалась с волонтерами и работник...
15 марта 12:02
14 467
Как студенту много заработать? Устроиться в ГК «Зеленый сад»
Строительная компания «Зеленый сад» создала все условия...
14 марта 14:22
14 387
Неженское дело. Первая в Рязани помощница машиниста рассказала об обуч...
Перед Международным женским днем, который традиционно п...
7 марта 18:50
26 749
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Барды и куклы. Концерт в честь Дня кукольника
23 марта в 18:00
Концерты

Барды и куклы. Концерт в честь Дня кукольника

Старый парк

Приглашаем на яркий, музыкальный и оптимистичный концерт-спектакль в честь Международного дня кукольника!

В это воскресенье куклы, артисты и барды объединятся вместе, чтобы подарить вам хорошее настроение, удивить и отвлечь от серых будней.

Вы услышите авторские (и не только) песни в исполнении двух известных рязанских музыкантов — Алексея Фошина и Валерия Скиданова.

А поскольку Валерий также актер и режиссер Рязанского театра кукол, то на сцену он пригласит своих коллег по цеху. Ну и сам тоже покажет пару номеров!

Между куклами и музыкантами будет общение, импровизация, и кто кого перепоет и переиграет, кто сорвет больше аплодисментов, пока остается тайной!

Возраст
6+