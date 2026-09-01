Барбоскины. 15 лет вместе. Вупс, Пупс и рогапульта

Действие ряда эпизодов разворачивается на даче Барбоскиных — это пространство, где герои сталкиваются с новыми задачами: разгадывают загадки, выполняют нестандартные задания и принимают гостей. Важной составляющей истории остается традиционный семейный ритуал — совместные трапезы, подчеркивающие сплоченность семьи.
БОНУС «Вупс Пупс и рогапульта» Четырехминутная комедия положений о том, как Вупсень и Пупсень случайно оказываются в эпицентре веселой затеи. Кузя вместе с Корнеем Корнеичем конструирует устройство рогапульта — нечто среднее между рогаткой и катапультой. Пригласив Лунтика, Кузя устраивает состязание: кто дальше запустит липучку. Герои не подозревают, что в траве, куда летят снаряды, прячутся Вупсень и Пупсень и именно им в итоге достается вся череда комичных недоразумений из-за этой затеи.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Анна Миронова, Константин Бронзит
- Продолж.
- 63 мин.
- Премьера
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8 октября 2026 в России
- Возраст
- 0+
- Жанры
- Мультфильм, Приключение, Комедия