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Барашек Шон и Чудище Лохматое

На ферме Мосси-Боттом назревает катастрофа: неуклюжий Фермер умудряется полностью уничтожить урожай тыкв, ставя под угрозу праздник во всем городе. Гениальный Барашек Шон решает исправить это с помощью науки, но что-то идет не так: Фермер пропал, а в лесу воет Чудище Лохматое. Теперь Шону, псу Битцеру и всей шерстяной компании придется спасать ферму от пушистого апокалипсиса.

Страна
Великобритания
Режиссёр
Стив Кокс, Мэттью Уокер
Продолж.
91 мин.
Премьера
29 октября 2026 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение, Комедия, Фильм ужасов

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