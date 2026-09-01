Барашек Шон и Чудище Лохматое

На ферме Мосси-Боттом назревает катастрофа: неуклюжий Фермер умудряется полностью уничтожить урожай тыкв, ставя под угрозу праздник во всем городе. Гениальный Барашек Шон решает исправить это с помощью науки, но что-то идет не так: Фермер пропал, а в лесу воет Чудище Лохматое. Теперь Шону, псу Битцеру и всей шерстяной компании придется спасать ферму от пушистого апокалипсиса.
- Страна
- Великобритания
- Режиссёр
- Стив Кокс, Мэттью Уокер
- Продолж.
- 91 мин.
- Премьера
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29 октября 2026 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Мультфильм, Приключение, Комедия, Фильм ужасов