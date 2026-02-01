Рязань
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
Вчера 16:25
345
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
Вчера 14:46
2 944
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
747
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 271
Балаган Лимитед
25 марта в 19:00
Концерты

Балаган Лимитед

МКЦ

Балаган Лимитед — это Светлана Смирнова, Алена Маругина и Дмитрий Филин.

Музыканты работают в группе с 1 июля 1999 года. Народники считают, что Балаган Лимитед — это поп-группа, Попсовики наоборот относят группу к фольклору, а зрители их обожают и за народность, и за популярность.

Японцы, побывавшие на концерте группы, заявили, что на сцене артист не может одновременно петь в живую и столько танцевать. Репертуар группы велик. «Балаган Лимитед» исполняет песни на английском, украинском, грузинском, армянском, латышском, болгарском языках, и даже на иврите.

Если коллектив в одном концерте споет все свои песни без перерыва, то продлится такой концерт более 8 часов! Мощные голоса, яркие костюмы, национальный колорит и модные ритмы — вот что приводит в восторг любую публику.

Каждый концерт группы — это яркое костюмированное шоу, сопровождаемое хорошим настроением, любимыми песнями и искренней любовью к своему слушателю.

Самые известные песни группы — «Че те надо», «Колечко мое», «Тик-так ходики», «Гори гори ясно», «Сереженька», «День рождения», «Пару тыщ» и многие другие. Группа выпустила 17 альбомов.

Возраст
12+