Балаган Лимитед — это Светлана Смирнова, Алена Маругина и Дмитрий Филин.

Музыканты работают в группе с 1 июля 1999 года. Народники считают, что Балаган Лимитед — это поп-группа, Попсовики наоборот относят группу к фольклору, а зрители их обожают и за народность, и за популярность.

Японцы, побывавшие на концерте группы, заявили, что на сцене артист не может одновременно петь в живую и столько танцевать. Репертуар группы велик. «Балаган Лимитед» исполняет песни на английском, украинском, грузинском, армянском, латышском, болгарском языках, и даже на иврите.

Если коллектив в одном концерте споет все свои песни без перерыва, то продлится такой концерт более 8 часов! Мощные голоса, яркие костюмы, национальный колорит и модные ритмы — вот что приводит в восторг любую публику.

Каждый концерт группы — это яркое костюмированное шоу, сопровождаемое хорошим настроением, любимыми песнями и искренней любовью к своему слушателю.

Самые известные песни группы — «Че те надо», «Колечко мое», «Тик-так ходики», «Гори гори ясно», «Сереженька», «День рождения», «Пару тыщ» и многие другие. Группа выпустила 17 альбомов.