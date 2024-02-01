С 16 марта! Впервые в Рязанском цирке! Яркое цирковое шоу «БАЛАГАН» «Продюсерского центра Влада Гончарова»! Бархат, опилки, софиты под Рязанским куполом! Вся история Российского цирка в двух актах.

С чего начинается цирк? С балагана! Шоу, которое отправляет зрителя к истокам циркового искусства России. Но рассказывается о нем в современной постановке режиссера Руслана Ганеева.

Яркие дизайнерские костюмы, уникальный реквизит и авторская музыка! Программа мирового уровня собрала лучших из лучших артистов разных жанров и национальностей!

В программе:

Вольтижеры под руководством Антона Кагаленка;

Скакалки под руководством Богдана Немченко;

Турнисты под руководством Романа Колыхалова;

Воздушная гимнастка в кольце Екатерина Чабанова.

Шоу насыщено номерами с животными от всемирно известных дрессировщиков:

Гуси и козочки;

Лошади;

Яркие попугаи ара под руководством дрессировщицы Регины Садритдиновой;

Аттракцион с тиграми и львами под руководством обладателя Специального приза жюри Международного фестиваля циркового искусства «Без границ», дрессировщика из Гватемалы Карлоса Брешани;

Огромный индийский слон под руководством обладательницы Специального приза жюри Международного фестиваля циркового искусства «Без границ», итальянской дрессировщицы Майли Монни. На манеже девушка работает вместе со своими детьми — 12-летней Кристель и 8-летним Кристианом.

Всю программу с вами клоунский дуэт «Внуки лейтенанта Шмидта» и невероятный балет «Горожане».