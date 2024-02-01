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16 марта в 16:00
Аттракционы

Балаган

Цирк

Цирк

12:00
16:00

Цирк

12:00
16:00

С 16 марта! Впервые в Рязанском цирке! Яркое цирковое шоу «БАЛАГАН» «Продюсерского центра Влада Гончарова»! Бархат, опилки, софиты под Рязанским куполом! Вся история Российского цирка в двух актах.

С чего начинается цирк? С балагана! Шоу, которое отправляет зрителя к истокам циркового искусства России. Но рассказывается о нем в современной постановке режиссера Руслана Ганеева.

Яркие дизайнерские костюмы, уникальный реквизит и авторская музыка! Программа мирового уровня собрала лучших из лучших артистов разных жанров и национальностей!

В программе:

  • Вольтижеры под руководством Антона Кагаленка;
  • Скакалки под руководством Богдана Немченко;
  • Турнисты под руководством Романа Колыхалова;
  • Воздушная гимнастка в кольце Екатерина Чабанова.

Шоу насыщено номерами с животными от всемирно известных дрессировщиков:

  • Гуси и козочки;
  • Лошади;
  • Яркие попугаи ара под руководством дрессировщицы Регины Садритдиновой;
  • Аттракцион с тиграми и львами под руководством обладателя Специального приза жюри Международного фестиваля циркового искусства «Без границ», дрессировщика из Гватемалы Карлоса Брешани;
  • Огромный индийский слон под руководством обладательницы Специального приза жюри Международного фестиваля циркового искусства «Без границ», итальянской дрессировщицы Майли Монни. На манеже девушка работает вместе со своими детьми — 12-летней Кристель и 8-летним Кристианом.

Всю программу с вами клоунский дуэт «Внуки лейтенанта Шмидта» и невероятный балет «Горожане».

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