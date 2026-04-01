Бал Победы

Мероприятие состоится 9 мая в 12:00 на площади перед Дворцом культуры и искусства и перенесёт гостей в исторический 1945 год, когда после четырёх долгих лет на улицах снова зазвучала музыка, люди танцевали — от души, от радости жизни, а над всей страной звучало долгожданное «Победа»!
В программе:
- живая музыка в исполнении эстрадно-духового оркестра Рязанского Дворца культуры и искусства (руководитель Алексей Соловьёв, дирижёр Сергей Кисс). Прозвучат мелодии военных лет и знаменитые произведения, посвященные Великой Победе;
- патриотические песни исполнят солисты: Денис Шамонов, Елизавета Павлова, Илья Патрикеев, Владислав Кураксин, Анна Касаткина, Татьяна Абрамова и Александр Чернышев;
- легендарные танго, фокстроты и вальсы под музыку в исполнении оркестра в этот день закружат воспитанники студии бальных танцев «Созвездие» (руководители Инна и Ярослав Куляевы).
Приходите разделить этот момент общей исторической радости!
- Возраст
- 0+