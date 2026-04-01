Бал Победы

В танцфойе МАУК «ДК «Приокский» г. Рязани в честь 81 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов состоится праздничная танцевальная программа. Мероприятие направлено на сохранение исторической памяти.

Участники бала — активисты из старшего поколения города, среди которых и участники клубных формирований ДК «Приокский». Вальсы и танго военных лет, мелодии до- и послевоенных годов станут основой танцевальной площадки.

Украсят программу выступления танцевального любительского коллектива «Приокские росы» (руководитель Тамара Леконцева).