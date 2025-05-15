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Багровая отмель

Команда дайверов получает заказ на подъем затонувшей машины с грузом золота. Однако попытка выполнить работу оборачивается для героев настоящим кошмаром, когда они наталкиваются на гигантскую акулу-убийцу, а в охоту за кладом включаются криминальные силы города.

Режиссёр
Мэттью Холмс
Актёры
Гермиона Корфилд, Джейк Райан, Джош МакКонвилл, Джейкоб Джуниор Наинггул, Артур Эйнджел, Максимиллиан Джонсон, Клейтон Уотсон, Кевин Ди, Уилл Флетчер, Сэм Парсонсон, Мириам Янг
Продолж.
95 мин.
Премьера
2025-05-15 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Приключение, Фильм ужасов

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