Багровая отмель

Команда дайверов получает заказ на подъем затонувшей машины с грузом золота. Однако попытка выполнить работу оборачивается для героев настоящим кошмаром, когда они наталкиваются на гигантскую акулу-убийцу, а в охоту за кладом включаются криминальные силы города.
- Режиссёр
- Мэттью Холмс
- Актёры
- Гермиона Корфилд, Джейк Райан, Джош МакКонвилл, Джейкоб Джуниор Наинггул, Артур Эйнджел, Максимиллиан Джонсон, Клейтон Уотсон, Кевин Ди, Уилл Флетчер, Сэм Парсонсон, Мириам Янг
- Продолж.
- 95 мин.
- Премьера
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2025-05-15 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Приключение, Фильм ужасов