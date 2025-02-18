Познакомьтесь с Мохсеном, маленьким мальчиком, который помешан на супергероях. В его жизни происходит неожиданный поворот, когда он сталкивается с тигром, находящимся под угрозой исчезновения, во время семейного пикника недалеко от леса. Полный решимости спасти это величественное существо от охотников, Мохсен привозит его домой, приступая к опасной миссии «Спасение последнего малайского тигра». Мохсен и Тиги вместе сталкиваются с многочисленными трудностями и привязываются друг к другу. Несмотря на успешное возвращение Тиги в его естественную среду обитания, Мохсен обнаруживает, что его миссия далека от завершения. С вновь обретенной смелостью он принимает свою роль героя и клянется защищать «Сердце леса» и всех его обитателей. Эта захватывающая и трогательная история демонстрирует, что даже обычный мальчик может изменить мир к лучшему.