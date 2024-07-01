Бабий бунт

Веселый, добрый, озорной, колоритный, искрящийся заразительным юмором спектакль с красивыми, яркими, запоминающимися мелодиями, которые доставят подлинное удовольствие зрителю и передадут неповторимую атмосферу казачьего хутора.

Не одно тысячелетие прошло с тех пор, как появился на театральной сцене этот незамысловатый сюжет: спокойно текла жизнь казачьего хутора. Мужики гуляли, самогоном баловались, жен в строгости держали и для порядка поколачивали. Женщины терпеливо сносили их выходки и продолжали усердно заниматься домашними делами. Ничто не предвещало беды. Но из города вернулась в родные края Настя и начала местных казачек новой жизни учить, уму-разуму.

И разделился хутор на два лагеря: женский и мужицкий. На хуторе начался бунт… возмущенные бесчинствами своих мужей, все женщины, сговорившись уходят из города… Донское раздолье, казачий хутор, в котором происходит самый настоящий бунт-бабий!

Оказывается, это очень непростое дело варить обед, стирать бельё, домашним хозяйством заниматься. Тут казаки начинают понимать, что если с бабой жизнь — не сахар, то уж без бабы-совсем смерть, да и бабам без своих казачков — тоска. Вот и пришлось мужикам вымаливать прощенье: «Простите, бабы! Вернитесь в хутор!» Потому как… «Без тебя, как без Дона, я не могу ни дышать и ни жить!»