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Б. — Мой приятель
29 сентября в 19:00
Театр

Б. — Мой приятель

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Музыкальный спектакль Сергея Чонишвили «Как просто Он берет любого и уводит. Куда? Мы не хотим об этом говорить. И хочется вопить, когда до нас доходит, Что Он не где-то там…- у каждого внутри. Б. — Мой Приятель

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Разговор о Нём и о Нас по душам… наизнанку», который погружает зрителей в мир глубоких размышлений и музыкальных откровений. Этот проект обещает стать настоящим событием в мире театра. Спектакль исследует таинственную личность, известную как Б. Кто он? Почему его присутствие так ощутимо в каждом из нас? Актеры и музыканты вместе создают атмосферу, которая заставляет задуматься о внутреннем мире каждого зрителя.

На сцене выступят:

  • Сергей Чонишвили — художественное слово, заслуженный артист России, лауреат премий «Чайка» и им. И. Смоктуновского.
  • Ксения Куэльяр — флейта, лауреат Всероссийского и Международного конкурсов.
  • Тихон Лукьяненко — скрипка, лауреат Всероссийского и Международного конкурсов.
  • Иван Мясников — контрабас, лауреат международных конкурсов.
  • Николай Мажара — фортепиано, лауреат всероссийских и международных музыкальных конкурсов.

В программе звучит Фантазия по мотивам произведений Сирила Массаротто, а также музыка П.И. Чайковского в обработке Светланы Нестеровой. Это сочетание классической музыки и театрального искусства создаст невероятно атмосферное представление. Не пропустите! Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события! Спектакль уже ждет вас, чтобы увести в мир глубоких переживаний и эмоций.

Режиссёр
Сергей Чонишвили
Возраст
0+
Жанры
Мюзикл