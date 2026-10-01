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Autopsy Night
11 декабря в 20:00
Концерты

Autopsy Night

Арт-клуб «Площадка»

30 лет чистого безумия: Autopsy Night в твоем городе! Приготовьтесь к тотальному звуковому опустошению. Легенды отечественного тяжелого андеграунда, ветераны дэт-метал сцены — группа Autopsy Night — отправляются в юбилейный тур, чтобы отпраздновать 30-летие непрерывного музыкального отрыва! Три десятилетия они ковали свой бескомпромиссный стиль. Тридцать лет они доказывали, что настоящий дэт-метал не стареет — он лишь становится тяжелее и яростнее. Что вас ждет в этот вечер: • Эксклюзивный юбилейный сет: Лучшие и самые убойные треки за всю 30-летнюю историю группы, редкие олдскульные боевики и презентация нового материала. • Стена звука: Плотные гитарные риффы, сокрушительные бласт-биты и утробный гроул, от которого содрогнутся стены клуба. • Атмосфера настоящего андеграунда: Фирменный мерч, киловатты чистой агрессии и дичайший слэм в партере. Autopsy Night — это не просто концерт. Это традиция, проверка на прочность и главный праздник для всех ценителей истинного дэт-метала. Шоу пройдёт при поддержке: • WINTERKHOR (Хабаровск) • AUDIOBULLDOZER (Москва) Такое событие случается раз в тридцать лет, пропустить его — преступление против тяжелой музыки. Внимание! Билеты в предпродаже дешевле, ближе к дате концерта и на входе цена вырастет. Количество мест в зале ограничено! Официальной страницей группы Autopsy Night является https://vk.com/autopsynight Никакие иные источники, ресурсы и материалы не являются ответственностью группы Autopsy Night. Ресурс включён в перечень Роскомнадзора: https://gosuslugi.ru/snet/67b480713657a9068ac51977 Номер заявления в РКН: 5064424121 - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: • Мы не обосновываем и не оправдываем насилие и жестокость. • Не пропагандируем и не побуждаем совершать такие действия над людьми или животными. • Содержание песен отражает художественные Horror-истории, равные фильмам ужасов, которые не запрещены законодательством Российской Федерации.

Возраст
18+
Жанры
Тяжелый рок