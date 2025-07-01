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Атмосфера
2 августа в 11:00
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Атмосфера

Ижевское

Приглашаем 2 августа на фестиваль «Атмосфера» в село Ижевское Спасского района Рязанской области — родину выдающегося ученого Константина Циолковского.

Гостей фестиваля ждут атмосферная музыкальная программа, лекторий, гастрономические удовольствия и развлечения для взрослых и детей. Особое восхищение вызовет флайборд-шоу с захватывающими трюками над водной гладью, а также демонстрационные полеты на сверхлегких самолетах и парапланах.

Программа фестиваля:

11.00 — Начало работы площадок фестиваля: детская зона, мастер-классы, маркет, гастрономия, зона туристического потенциала;

12.00-16.00 — Лекторий;

18.30 — Начало музыкальной программы на сцене фестиваля. Яся Чехомова & Lùna, EROIERA, Polina Offline и ALMARY — молодые исполнители с уникальными голосами и самобытными песнями;

21.30 — Светодиодное огненно-пиротехническое шоу от «HYDRO CIRCUS».

Возраст
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