Ателье колдовских колпаков

В мире, где только волшебникам позволено колдовать, обычные люди не должны быть свидетелями магии. Коко с детства мечтала стать волшебницей. Однажды она увидела, как молодой волшебник Кифлий использует магию, и узнала великую тайну. На самом деле магия доступна любому, кто использует специальные инструменты. Так Коко попала в мир волшебников, и теперь ей придется учиться, чтобы овладеть новым мастерством.
- Страна
- Япония
- Режиссёр
- Аюму Ватанабэ
- Премьера
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11 июня 2026 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Мультфильм, Приключение, Аниме, Фэнтези, Драма