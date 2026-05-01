Ателье колдовских колпаков

В мире, где только волшебникам позволено колдовать, обычные люди не должны быть свидетелями магии. Коко с детства мечтала стать волшебницей. Однажды она увидела, как молодой волшебник Кифлий использует магию, и узнала великую тайну. На самом деле магия доступна любому, кто использует специальные инструменты. Так Коко попала в мир волшебников, и теперь ей придется учиться, чтобы овладеть новым мастерством.