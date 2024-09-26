Астрал. Стереоскоп демона

Кэлли возвращается в загородный дом, где умер ее отец. Там она находит необычное устройство — стереоскоп. Этот прибор позволяет заглянуть в параллельный мир, где ужасное существо уничтожает все на своем пути. Она начинает подозревать, что стереоскоп мог быть связан со страшными обстоятельствами гибели отца.