Астрал. Стереоскоп демона

Кэлли возвращается в загородный дом, где умер ее отец. Там она находит необычное устройство — стереоскоп. Этот прибор позволяет заглянуть в параллельный мир, где ужасное существо уничтожает все на своем пути. Она начинает подозревать, что стереоскоп мог быть связан со страшными обстоятельствами гибели отца.
- Режиссёр
- Елена Цодыковская
- Актёры
- Брайан Уайт, Према Крус, Бри Уинслоу, Джейсон Лилс, Блейн Мей
- Продолж.
- 91 мин.
- Премьера
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2024-09-26 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов