Астрал. Спуск к дьяволу

Эвелин неожиданно получает в наследство от сестры огромное поместье. Переехав туда с семьей, она обнаруживает в подвале странный алтарь. Когда сначала пропадает ее дочь, а потом сын, Эвелин выясняет, что у этого дома мрачная история — здесь было совершено немало убийств и самоубийств, а сестра перед смертью пыталась провести тут какой-то темный ритуал. Чтобы вернуть семью, Эвелин придется придется столкнуться с самыми зловещими тайнами поместья.
- Режиссёр
- Саша Сибли
- Актёры
- Алекса Палладино, Шон Бриджерс, Джейдон Кэл, Джессика Рут Белл, Зара Кинг, Лиланд Александер, Патрис Джонсон, Гэри Пу, Кэролайн Скраггс, Амадеус Серафини
- Продолж.
- 85 мин.
- Премьера
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2025-03-20 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов