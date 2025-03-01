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Астрал. Спуск к дьяволу

Эвелин неожиданно получает в наследство от сестры огромное поместье. Переехав туда с семьей, она обнаруживает в подвале странный алтарь. Когда сначала пропадает ее дочь, а потом сын, Эвелин выясняет, что у этого дома мрачная история — здесь было совершено немало убийств и самоубийств, а сестра перед смертью пыталась провести тут какой-то темный ритуал. Чтобы вернуть семью, Эвелин придется придется столкнуться с самыми зловещими тайнами поместья.

Режиссёр
Саша Сибли
Актёры
Алекса Палладино, Шон Бриджерс, Джейдон Кэл, Джессика Рут Белл, Зара Кинг, Лиланд Александер, Патрис Джонсон, Гэри Пу, Кэролайн Скраггс, Амадеус Серафини
Продолж.
85 мин.
Премьера
2025-03-20 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фильм ужасов

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