Астрал. Школа кошмаров

Чтобы получить хорошие оценки на экзамене, компания школьников решается провести древний ритуал, но случайно пробуждает злого духа. Темные коридоры превращаются в смертельную ловушку, и теперь за ошибки учеников ждет жестокая расправа.
- Режиссёр
- Бхандит Тонгди
- Актёры
- Сорнрам Анеклап, Мин Ничакун Хаджорнборирак, Ейяинг Рхатха Пхонгам, Коклианг Паринья Ангсанан, Тайгер Танават Худчалилаха, Интач Коорамасуван
- Продолж.
- 108 мин.
- Премьера
-
19 марта 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов