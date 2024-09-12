Астрал. Шепот мертвых-2

Мрачные коридоры этой школы хранят тайны погибших здесь учеников. Когда бывшая ученица, уже в качестве сотрудницы, возвращается в знакомые кабинеты, она начинает слышать голос призрака. Вскоре девушка понимает, что местных учениц связывает какой-то жуткий секрет. В это же время, силы тьмы хотят наказать тех, кто имеет отношение к жестоким издевательствам над школьницами.