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Астрал. Шепот мертвых-2

Мрачные коридоры этой школы хранят тайны погибших здесь учеников. Когда бывшая ученица, уже в качестве сотрудницы, возвращается в знакомые кабинеты, она начинает слышать голос призрака. Вскоре девушка понимает, что местных учениц связывает какой-то жуткий секрет. В это же время, силы тьмы хотят наказать тех, кто имеет отношение к жестоким издевательствам над школьницами.

Режиссёр
Ли Ми Ен
Актёры
Ким Со Хен, Ким Хен Су, Чхве Ри, Квон Хэ Хе, Биби, Ли Чжи Вон, Гу Мин Хек, Чан Вон Хен
Продолж.
108 мин.
Премьера
2024-09-19 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мистика, Фильм ужасов

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