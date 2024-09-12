Астрал. Шепот мертвых-2

Мрачные коридоры этой школы хранят тайны погибших здесь учеников. Когда бывшая ученица, уже в качестве сотрудницы, возвращается в знакомые кабинеты, она начинает слышать голос призрака. Вскоре девушка понимает, что местных учениц связывает какой-то жуткий секрет. В это же время, силы тьмы хотят наказать тех, кто имеет отношение к жестоким издевательствам над школьницами.
- Режиссёр
- Ли Ми Ен
- Актёры
- Ким Со Хен, Ким Хен Су, Чхве Ри, Квон Хэ Хе, Биби, Ли Чжи Вон, Гу Мин Хек, Чан Вон Хен
- Продолж.
- 108 мин.
- Премьера
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2024-09-19 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Фильм ужасов